独家：中国监管层将放缓人民币贬值速度 因担心资本外流--消息

路透北京11月18日 - 政策顾问表示，中国政策制定者对于近期人民币汇率的下跌并不太担心，不过他们已做好了让贬值速度放缓的准备，因担心如果人民币兑美元过快地失手7的重要心理关口，或会引发资本外流。

周五人民币兑美元一度创下八年低点6.8950，延续了上一周的跌势，使得今年迄今人民币兑美元的累计跌幅达到5.8%。若保持在这个水准，则人民币将创下2005年汇率重估以来的最大年度跌幅。

中国监管当局认为，自10月以来人民币汇率的下跌反映了市场的趋势，尤其是最近在美元走强态势下大多数其他货币都下挫。

不过特朗普当选美国下一届总统令人民币的前景蒙阴，因特朗普在竞选期间曾许诺会在1月20日上任第一天就将中国贴上汇率操纵国的标签，并对进口自中国的商品征收高额关税。

一位政策顾问表示，中国央行是顺应美元上升的趋势，不必要逆市场走势而行。这位顾问拒绝透露身份。

他还表示，人民币适当的贬值对于稳定市场预期和经济是好事，只要不是大幅下挫。

中国央行则拒绝就此置评。

中国最担心的是人民币大幅下滑引发资本外流。随着中国民众纷纷购汇出海，截至1月底中国的外汇储备减少了逾4,000亿美元。

而自此后中国的资本外流渐趋温和，但近几周人民币的下滑引发了若贬值太快则可能再度引发资金外流加速的担忧。

另一位顾问表示，他认为短期内人民币兑美元不会跌破7，或许会等到明年。如果贬值太快，在年底前触及7，央行将会出手控制。

政策内部知情人士表示，中国央行可能会干预汇市，并实施资本管控措施以放缓人民币贬值速度。不过上述顾问表示，人民币兑美元7的水平不是干预的触发线。

第一位顾问认为，央行不会选择在7的水平打响汇市干预战。

不过或许一场更大的斗争在酝酿中。

对于中国经济迅速放缓的担忧，已被特朗普若实现竞选承诺可能将引发中美贸易战的担忧所取代。

特朗普此前曾许诺将对来自中国的进口商品征收45%的关税，并把中国贴上汇率操纵国标签。

中国商务部的一位研究员表示，对中国商品征收关税对美国来说弊大于利，包括不利于美国的就业，而且还需要考虑中国可能采取报复性措施。

这位研究员认为，短期内汇率不会成为一个困扰，人民币虽在贬值但不是太多，许多人认为如果特朗普采取激进的措施美元可能要下跌。

一些官方经济学家预测，在特朗普政府没有与中国发生剧烈争执的情况下，人民币兑美元到2017年底时将跌至7.2，即在当前的水平上再下跌4.2%。(完)