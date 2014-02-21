1月人民币实际有效汇率升2%--BIS

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京2月21日 -人民币实际有效汇率指数1月涨幅明显加快。国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2014年1月人民币实际有效汇率指数环比上涨2.07%，至121.2，连续第三个月创该数据自1994年公布来新高。
国际清算银行的最新数据并显示，1月人民币名义有效汇率指数为115.62，环比上升1.23%，亦续创该数据自1994年公布以来的新高
根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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