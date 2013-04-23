中国料即将拓宽人民币汇率波幅 但下注升贬难定--高盛

路透香港4月23日 - 投行高盛的私人财富管理部门周二称，相信中国快将拓宽人民币汇率波幅，不过在经济阴霾笼罩下，汇率的双向波动将令投资者难以对人民币下注升值或贬值。

高盛投资管理部中国区首席投资策略师哈继铭记者会上称，今年首季中国国内生产总值（GDP）与货币供应的增长脱节，主要受大量热钱流入的影响，因此如果中国拓宽人民币汇率波幅，而市场开始预期汇率呈双向波动，便有助减轻热钱流入带来的压力。

“我相信不久的将来，中国政府将会进一步拓宽人民币汇率波幅。”他说。

中国央行副行长、国家外汇管理局局长易纲上周在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。其后多家投行发表不同观点，瑞银认为中国很快会宣布扩大人民币兑美元汇率波幅，以在G20峰会期间彰显中国央行对汇率市场化的积极态度，而摩根大通中国首席经济学家朱海斌则认为，在当前人民币升值预期较强时，并不是中国央行扩大人民币波幅的最佳时间。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。

高盛投资管理部董事总经理Neeti Bhalla称，预期人民币今年升值幅度为1.0-1.5%，如果人民币汇率波幅扩大，只会令投资者更难选择入市时机，因为人民币汇率将更波动，因此该行不会对人民币走向给予投资建议。

“尤其是中国经济正面对全球出口放缓的影响，人民币应该升值还是贬值，难以定论。”她称。

哈继铭称，高盛投资管理部维持今年中国GDP增长7.5-8.5%之预测，惟短期面对较多不利因素，包括美国第二季经济相对偏弱可能导致中国出口放缓，中国打击贪腐加上禽流感肆虐可能会影响消费表现，3月底推出的房地产调控措施可能会冷却二季度的房屋销情。

投资策略方面，高盛投资管理部建议增持美国股票尤其是银行股和欧洲股票，而中国股票虽然估值便宜且开始具吸引力，但风险也不少。

Neeti Bhalla称，中国会否出台改善经济措施和市场预期的种种改革，可能要到今年稍后时间才能知晓，但投资者对于中国积压大批IPO待审企业以及银行资产质量恶化的担忧，令A股缺乏上升动力。

中国股市沪综指周二收挫2.6%创近一个月最大单日跌幅，今日公布的中国4月汇丰PMI初值回落，令原本预期经济或于二季度加速复苏的市场感到失望。港股恒生指数.HSI尾盘亦挫1.15%。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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