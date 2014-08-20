7月人民币实际有效汇率环比升值0.57% 回升势头加快--BIS

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月20日 - 人民币实际有效汇率指数7月环比回升0.57%，较上月明显提速。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数升至114.74。
数据并显示，7月人民币名义有效汇率指数为111.52，环比升0.48%，亦延续上月回升势头。当月人民币兑美元即期汇率升值0.49%，收于6.1747元。
此前，人民币实际和名义有效汇率均于今年1月份创出历史新高，分别为121.2和115.62；截至5月，分别较高点回落了5.9%和4.4%，6月起企稳回升。
根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。