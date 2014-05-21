焦点：人民币汇率暗潮涌动 央行真会松手吗？

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透北京5月21日（作者 李然/李文科） - 少了疑似干预频繁出现的身影，多了几分收放自如的从容，近期市场化所形成的均衡人民币汇率，看似平静的背后仍波涛汹涌。
除了担心目前这种人民币均衡状态能够持续多久之外，一旦均衡被打破中国央行是再次祭出干预工具、还是顺势推进汇改，抑或有第三条路可走，皆成为下半年人民币汇市的最大看点。
人民币汇率的市场化程度在进入5月后达到一个高点。但分析人士认为，当前人民币汇率基本均衡的状态并不稳定。经历前期汇率波动后企业惊魂未定、避险需求大为提升是其成因之一，国内外政策、经济、政治方面也存在诸多不确定因素。
“双向波动实现了，市场自发地来回乱蹦。这么多年，终于不用干预了，不容易啊！”一股份行交易员评论说，近期的汇市方向捉摸不定，“非常刺激”，但结果也让他经常亏钱。
综合交易员反映的情况，目前企业避险意愿空间高涨，从前人民币单边升值时常用的延迟购汇、提前结汇等“资产本币化、负债美元化”财务操作都有减少，使得供求趋于平衡。
其具体体现，简单概括起来就是市场保持高度谨慎，同一价位上的流动性变差，使得价格波动幅度更容易偏大；但同时结购汇转换也在加快，客盘在购汇和结汇之间的转换更为灵敏，不容易走出单边走势。
“价格低的时候就有购汇出来，价格高的时候就有结汇出来，客户的反应都很灵敏、专业和快捷，而且频率也高。”一外资行交易员说。
中国外管局周二公布的最新数据显示，4月代客结售汇顺差仅79亿美元，较上月下降逾八成，并创出九个月来的新低；同期银行代客远期净结汇也仅15亿美元，创出18个月来的新低。这也显示出企业需求之均衡。
在这种市况下，本身波动不多的中间价指示作用更弱。根据路透测算，5月以来截至19日的11个交易日中，参考中间价升贬值方向，仅有三天的开盘和收盘价都与之同向，占比为27%，而今年初至4月底这一比例为68%。这说明5月以来市场价格已经不太听中间价的话了。
**均衡料难以持久**
也许是这种变化太新，并没有被美国政府所注意到。美国财政部长杰克卢上周还向中国施压，要求放开对人民币汇价的控制，但随即被中国财政部副部长朱光耀驳斥，认为人民币汇率波动反映了市场需求。
市场人士指出，后期影响汇率走势的因素众多，下半年在顺差格局推动下恢复升值是大概念事件，但会经历什么波折还难以捉摸；当前均衡区间一旦形成突破，预期合一后仍有可能推动汇率形成单边走势。
“均衡不可能一直持续，我认为市场在突破运行区间以后，价格会迅速拉开。”另一股份行交易员表示，目前来看在6.20-6.28元这一区间内，市场供求应该都会保持相对稳定，但不能排除在两个方向形成突破的可能性。
一股份行交易主管表示，这种客盘结购汇均衡的情况可能会在本月余下时间得以延续，而进入6月以后，根据历史经验受资本项下购汇会稍多一些，人民币再次温和贬值的可能性相对更大。不过三季度受外贸回暖支撑，汇率大概率会有所反弹。
而另一外资行交易员认为，汇市现在的重要影响因素是政治因素，包括美国对人民币汇率的施压，以及乌克兰局势不稳等等，这些都会对人民币汇率造成冲击和波动。
**回老路还是走新路？**
央行今年以来在分化市场预期方面下了不少功夫，后期随着不确定性因素的减少，分化的预期若有合一的趋势，央行是再次祭出干预工具、还是推进汇改成为焦点所在。
从若干政策目标来看，下半年人民币汇率保持弱势下的双向波动将是最完美的走势。继续贬值会引发资本外逃、明显反弹会让套利卷土重来，而弱势振荡既能顺应中国政府保外贸的意图，又可以达到巩固防套利成效的作用。
从该角度出发，干预似乎有其存在合理性，需要关注的是方式、频率是否出现变化。“极端情况下应该采取干预，央行只是说退出常态式干预，没有说彻底不干预嘛。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳说。
相对于还难以预测的汇率走势，分析人士更为担心人民币汇率弹性的下降。通过推进汇率价格形成机制改革，提高市场供求在中间价中的比重，进而增强汇率的弹性，则更能起到四两拨千斤的作用，巩固市场化成果。
兴业银行首席经济学家鲁政委认为，今年一季度汇率弹性一度有所提高，但随后便故态复萌，未见弹性持续扩大的趋势，更与主要经济体存在莫大差距。
其研究显示，从3月17日到4月30日，“扩幅”后日均波动率为0.19%，大于2013年的0.06%，但不及主要经济体去年日均波动率0.53%的一半；而若要消除利差交易，人民币兑美元收盘价波动率需达到0.50%才足够。
“在中间价弹性不足的情况下，仅仅扩大汇率波动幅度的作用聊胜于无...应将美元兑人民币日间平均调整幅度由现今的0.05%扩大约六倍左右到0.29%。即假设6.2的美元兑人民币汇率水平，日均应调整中间价约180个基点。”鲁政委建议。
汇丰银行研究报告则认为，在国际收支双顺差的格局下增强双向汇率弹性难度不小，这需要采取大胆的外汇政策改革并配合以资本账户进一步开放，来增强汇率弹性、鼓励资本正常外流，此外国内金融市场改革也要推进，以缩窄内外利差。
**有第三条路吗？**
除了老路和新路，还有影响汇率走势的第三条路吗？答案或许是市场力量的真正崛起，让市场自己主导价格走向。这已有苗头显现，不过仍需要时间的考验。
来自石油进口企业的购汇盘（油盘）由于体量够大，在市场中自4月起展现出持续的影响作用。但其行踪飘忽、策略诡异，还是让市场倾向于把它归结在企业和银行之外的第三股力量。
交易员表示，从4月份起此前推贬人民币的主力--疑似干预的大行干预就逐渐减少，油盘则取而代之。在客盘结购汇大体均衡的情况下，油盘成为左右汇市短期走势的关键因素。在其推动下，人民币4月自高点6.1860元贬值至6.2676元，贬幅超过800个基点。
“从4月开始基本天天都有。”一外资行交易员本月初时对路透说，这与离岸人民币贬值更多有关，油企到境内购汇价格更优，所以油盘此时发力也在情理之中。
但市场对油盘在推贬人民币中起到的作用还是有所怀疑。上述交易员就说，人民币贬值贬得越多油盘越明显，这还是有些奇怪的。“不排除跟央行搞配合，那要干预起来就更隐蔽了。”（完）
(审校 杨淑祯)
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