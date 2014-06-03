人民币跟随中间价收贬 本月仍面临短期贬值压力

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京6月3日 - 中国人民币兑美元周二收贬。中间价继续微幅走贬至近九个月新低，结购汇在早盘保持相对均衡，但午盘时购汇逐渐占据上风，美元价格振荡走升。
广发银行发布最新月度简报称，六七月间是内地在香港上市公司分红派息的旺季，从有 关派息时间表可知，今年的内地企业分红旺季从5月底开始，7月上中旬可望结束，其中若干 家大企业的购汇需求可能达到180亿美元（6月至7月初，估算），但有望被当月货物贸易顺 差所平衡。
“但6月集中的购汇需求还是会对当月人民币即期汇率产生短期贬值压力，对市场流动 性冲击较大，如果监管机构不以‘逆周期’调控平缓突增的大量购汇，市场可能在购汇峰值 日前后出现极端走势。”报告指出。
而一外资行交易员说，感觉在上周大幅波动后，市场跟风情绪有所收敛，“上个月末因为预期有分红购汇，很多人都在跟风做多美元...不过过了月底，市场相对理智了很多。”而是否出现极端走势，仍取决于分红购汇的量是否会影响市场的看法。
全球汇市方面，欧元周二在近期低位附近挣扎，稍晚欧元区通胀数据将公布，预计将显示欧元区物价下滑压力，并增强欧洲央行出台激进货币计划的理由。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2541 6.2473 -0.11%
中间价 6.1710 6.1695 -0.02%
成交额 143亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.36% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 105 6.2445 6.2550
2014年来即期升贬值幅度 -3.20%
1年期美元/人民币掉期升水 707
离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日
1年期NDF 6.2560/80 6.257
CNH即期 6.2528/48 6.2548
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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