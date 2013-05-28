人民币收市微跌 购汇增加但短期升势未见逆转

* 人民币即期收盘微幅下滑

* 中间价小幅回调，结束连两天创纪录走势

* 人民币升值走势未现逆转迹象

* 购汇盘增多趋势明显

路透北京5月28日 - 人民币兑美元即期周二在中间价带领下微幅收跌，终结连两日创新高之势，盘间购汇力量增大。交易员称，未来两天留意月底因素，市场结、购汇需求会相应增多。

交易员称，中间价前两天升值太快，今日中间价借欧元下滑等因素顺势小幅回调，但仍趋近6.18的高位。不过，此举或能一定程度避免造成短期过强的升值预期。

交易员认为，趋势是结汇购汇基本趋于平衡，但结汇大于购汇的状况还没有改变，且今天的实盘购汇力量仍不是很多，基本都是投机盘在操作。目前，人民币升值走势短期尚未看到逆转迹象，但要留心外管局20号文等影响人民币走贬的风险因素。

“不像昨天单边升值，大家现在也有点拿不准，不知道会升值会到什么地方。...短期内整体（升值）走势未现逆转迹象。”北京一银行交易员称。

上海一股份行交易员说，料未来两天波动幅度会较大，因为月底各银行要做报表，把这个月的结、购汇做完。

交易员并提醒应注意6月底前人民币走贬的风险，其中特别要关注外管局20号文对市场的影响。

华南一银行交易员认为，大规模购买美元应该是6月中旬开始，届时会对市场较大影响，但应该是短期的。而短期内人民币升值势头未逆转，升值势头大概会到6月上旬左右。基于现在集中买美元会承受即期价及掉期点的损失，银行购汇时点料会尽量往后拖。

此外，对中间价此前连日高位运行,有交易员解读认为，一个因素是,外管局20号文出来后，很多银行反映会抬高其外汇损益成本，银行在被动购入买美元的情况下，中间价最近维持较高价位，似乎传达了央行有意藉此平抚市场情绪。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1215 6.1211 -0.01%

中间价 6.1818 6.1811 -0.01%

日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 33 6.1214 6.1247

2013年来即期升贬值幅度 1.78%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日

1年期NDF 6.2214/51 6.2160

CNH即期 6.1183/00 6.1148

东京汇市日圆周二挫跌，因日本股市在过去几天大跌且大幅波动后看来正趋于稳定，缓和投资人可能必须轧平日圆空头部位来填补亏损的忧虑。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航/李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)

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