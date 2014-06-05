人民币窄幅振荡后收贬 分红购汇令美元多头蠢蠢欲动

路透上海6月5日 - 中国人民币兑美元周四收贬，在中间价指引下，多数时间在贬值一侧保持窄幅振荡。交易人士称日内客盘购汇较多但价格波动不大，料包含部分港股分红购汇需求，但亦有多头建仓嫌疑。

月初至今尚未出现类似5月末的大额分红购汇盘，但这种需求仍会在6、7月份逐步释放 ，这也影响近几个交易日美元多头有所表现。惟价格接近6.26元关口使多头有所忌惮，因该 价位附近监管层是否出手干预仍不明晰。

一股份行交易主管认为，今天市况有多头建仓的感觉，“倒量不明显，有也是少数。（6.26元）如果没有反向干预，月中大概就能见到。”

“没有什么大的动静，有客户在买。大家预计短期人民币不会升值，所以有些人就提前 购汇了。”一城商行交易员亦认为有多头建仓迹象，受此支撑短期内人民币升值无望。

交易员并表示，下午有一家中资大行大额结汇，美元价格受到打压，但不知其性质。全 天即期成交额为168亿美元，波动幅度则收窄至60个点子。

全球汇市方面，欧元周四徘徊在四个月低点附近，投资者观望欧洲央行(ECB)为应对通缩威胁，放松货币政策的力度究竟会有多大。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2548 6.2504 -0.07%

中间价 6.1708 6.1693 -0.02%

成交额 168亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.38% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 60 6.2497 6.2557

2014年来即期升贬值幅度 -3.21%

1年期美元/人民币掉期升水 770

离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日

1年期NDF 6.2640/90 6.259

CNH即期 6.2575/95 6.2533

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/黄凯)

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