人民币即期连续第三天收低

路透北京8月25日 - 中国人民币兑美元即期周一小幅收低，与中间价同向。日内围绕上日收盘价反复波动，尾盘时波动加剧，最终在油盘购汇引领下收低。

交易员认为，人民币中间价最近对汇市的引导作用并不明显，反而是CNH的作用更大。现在看，汇市方向并不明朗，尤其是上周市场在升贬值方向来回转换，令交投情绪更为谨慎。

“上周市场一天往上一天往下的，市场情绪比较谨慎，没有太多人愿意出来做，...感觉有flow，但还没有出来。”一外资行交易员指出。

一位中资大行交易员亦指出，客盘看比较正常，结购汇比较均衡，上午美元跌得多一些，但方向也还比较难判断，最近市场动得比较快。

招商证券研究报告指出，由于前期大量资金涌入，香港市场利率水平明显下降，目前香港利差已经跌至今年的最低水平；但香港利差收窄和人民币汇率明显贬值相继发生还是值得关注，这可能预示着资本外流。

7月下旬以来一路高歌猛进的人民币汇率说贬就贬！不过让人印象深刻的不止是人民币的升贬自如，市场情绪的多空切换也比从前洒脱了不少。

全球汇市，欧元兑美元周一跌至近一年低点，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，若通胀率进一步下滑，他已做好展开相关行动的准备，这让量化宽松预期继续升温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1550 6.1529 -0.03%

中间价 6.1653 6.1617 -0.06%

成交额 142亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.25% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 69 6.1497 6.1566

2014年来即期升贬值幅度 -1.64%

1年期美元/人民币掉期升水 1320

离岸人民币市场,北京时间16:5 今日 上日

1

1年期NDF 6.2320/70 6.2345

CNH即期 6.1555/56 6.1549

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)

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