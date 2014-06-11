人民币随中间价收低终结三连涨 但升值预期持续转强

路透北京6月11日 - 中国人民币兑美元周三跟随中间价收低，结束三天连涨 。交易员表示，企业前期的贬值预期被明显扭转，升值预期持续转强，从全天交易上看结购 汇相对均衡。

“市场认为人民币还要升值，之前的预期已经变了。”一股份行交易员说，中间价今天 顺应隔夜美元走势小幅回调，但预计后期继续升值的可能性仍然较大；其释放的见底信号十分明显，就是让市场不要再大幅贬值了。

另一股份行交易员认为，日内看到企业购汇表现踊跃，“客户变聪明了，逢低（美元） 就买、逢高就卖。”他也认为后期人民币继续升值可能性偏大。

全球汇市方面，欧元兑美元周三徘徊在四个月低点，兑英镑接近一年半低位。由于欧元区公债收益率相对于其它主要地区的公债差距扩大，欧元承压。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2279 6.2250 -0.05%

中间价 6.1506 6.1451 -0.09%

成交额 144亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.33% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 63 6.2264 6.2327

2014年来即期升贬值幅度 -2.79%

1年期美元/人民币掉期升水 640

离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日

1年期NDF 6.2150/25 6.202

CNH即期 6.2266/76 6.2153

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)

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