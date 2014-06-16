人民币因大额购汇入场大幅收贬 短期反弹缺少支撑

路透北京6月16日 - 中国人民币兑美元周一大幅收低143点子。即期汇价跟 随中间价低开后，曾在结汇盘推动下短暂走升，不过客盘购汇出现再次压低汇率。午盘传有大额分红购汇入场助涨美元，令日内人民币跌幅一度扩至156个点子。

交易员认为，人民币6.2元关口阻力较强，在中间价企稳的情况下，购汇可能持续表现，令短期内人民币继续反弹缺少支撑。

“看样子（美元价格）下不去了。客户购汇是有的，没有看到有疑似干预的情况。”一股份行交易主管表示。

中国国家外汇管理局周一称，5月代客结售汇顺差68亿美元，连续第四个月环比下降，并创下10个月新低；同期银行代客远期净结汇9亿美元，为19个月新低。

中国央行最新数据显示，5月金融机构新增外汇占款为387亿元人民币，创九个月新低。分析人士认为这体现当月人民币汇率弱势盘整格局下，外汇市场供求基本平衡，央行入市购汇相应减少。下半年资金流入回升料温和，加上汇率双向波动因素的影响，新增外汇占款大 幅反弹可能性不大。

随着年初以来贬值行情的深化，人民币汇率双向波动元年可谓正式开启，由市场力量决定汇率价格形成的时间亦渐行渐近。

全球汇市方面，美元兑日圆周一下跌，跟随日本股市跌势，但本周的美联储会议等潜在重大事件限制了波动。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2250 6.2107 -0.23%

中间价 6.1537 6.1503 -0.06%

成交额 139亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.18% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 177 6.2086 6.2263

2014年来即期升贬值幅度 -2.75%

1年期美元/人民币掉期升水 738

离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日

1年期NDF 6.2250/00 6.2113

CNH即期 6.2230/40 6.2118

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/张喜良)

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