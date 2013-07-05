人民币收跌 缴准日银行淡定以对汇市未现大波澜

* 人民币即期收跌，周末购汇多

* 与离岸市场套利交易或亦推动购汇

* 国际市场美元盘中全线走高

* 银行对缴准日做好准备，资金面平稳

路透北京7月5日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦小幅回落。隔夜欧元、英镑兑美元下跌后推升美元指数至一个月高位，人民币离岸市场CNH今日亦受强势美元打压而下跌。交易员反映，全天购汇偏强，既有周末购汇多的因素，但亦有可能与离岸市场套利交易有关。

他们并称，今天恰逢银行缴准日，但外汇市场反映平淡。上海某行交易员表示，可能此前人民币流动性紧张也让银行提高了警惕性，近期应该对资金已经有所控制，资金面较为平稳。

“今天市场偏空，CNH上行也带动了市场的买盘情绪。”北京一国有银行交易员指出。

交易员指出，最近几天客盘看结购汇比较平均吧，没有明显的方向，即期还是保持振荡。

不过北京一国有大行交易员指出，今天购汇偏强一些，且有些诡异，“我们猜测是有大额购汇，也有可能是和离岸市场有套利在做。”

至于后市方向，交易员称，考虑到中美战略对话在即，人民币或将延续升值预期，但幅度可能有限。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1326 6.1258 -0.11%

中间价 6.1790 6.1755 -0.06%

成交额 160亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.84% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 68 6.1268 6.1336

2013年来即期升贬值幅度 1.59%

1年期美元/人民币掉期升水 1,205

离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日

1年期NDF 6.2943/80 6.2950

CNH即期 6.1330/44 6.1284

东京汇市美元周五全线走高，此前欧洲央行和英国央行均出乎市场意料，给出明确的温和政策指导。市场注意力转向关键的美国就业数据报告，其结果将影响美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减与否刺激举措。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进/林高丽)

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