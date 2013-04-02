人民币收盘突破6.20关口再创新高

* 中间价与即期收盘均刷新历史高位

* 收盘最终洞穿6.20整数关口

* 基本面向好，人民币走强或为化解资本流入压力

* 4月中美敏感时刻亦助推人民币走高

路透北京4月2日 - 人民币兑美元即期周二收盘升破6.20元整数关口，再创历史收盘新高，并为连续第三日上涨。市场人士称，今日交易模式跟以往有很大不同，除了中间价开高幅度之大超出市场预料，且尾盘未出现疑似央行出手购汇，相反中资大行一度出手增加结汇力量，市场因此预期央行或有意加快人民币升值步伐。

受中间价创新高及国际美元疲势带动，人民币即期跳空出场，并突破6.20整数关卡。交易员认为，人民币近期不断创新高，与4月这个时点亦有关联。美国财政部行将发布汇率报告，美国国务卿克里本月中旬即将访华，这些情况亦扮演了人民币近期升值的动力。而中国经济基本面向好的预期，汇率一再冲高或为化解近期逐渐加大的资本流入压力。

“今天美元/人民币中间价走得很低，盘面又往下砸了很多，...接着看几天中间价就会更明确央行的意图了，现在中间价是我们猜测央行意图的唯一渠道。”上海一外资行交易员称。

今天人民币中间价报6.2586元，较去年5月2日所创的前高6.2670元高出84个点子；人民币开盘随即攀升至纪录高位，盘中一度强于离岸市场CNH价格水平，使购汇稍显活跃。

北京一股份行交易员说：“对中国经济基本面向好的心理预期，加上国际市场美元波动幅度较大，是今天人民币走高的一个重要因素。”

上海某行交易员称，可能考虑到近期资金净流入压力还是比较大，人民币汇率会继续向上走。“资金要看在哪里有更高的回报率，美国还一般，欧洲肯定不行，从投资角度也就中国固定资产、城投债这一块收益在世界来说也是比较高的，还比较稳定。”

但该交易员也认为，美元指数走强的时候中间价也应顺势多走弱一些。现在中间价要么动得不多，要么走强，后期若出现预期反转，资金外流时(贬值)压力可能会比较大。这可能是考虑到人民币国际化，监管层觉得还是保持阶段性升值更好，对外国持有人民币比较有吸引力。

中国证券报周二引述中国社科院学部委员余永定表示，美国非常规扩张性货币政策，可能造成美元不断贬值，将资金驱赶到回报率较高的地区和国家，中国面临外资可能比较大规模流入的情况。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，

以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1986 6.2080 0.15%

中间价 6.2586 6.2674 0.14%

日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 90 6.1986 6.2076

2013年来即期升贬值幅度 0.51%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.2868/05 6.2945

CNH即期 6.1960/80 6.2018

东京汇市方面，日圆兑美元周二升至一个月高点，此前公布的美国制造业数据较预期疲软，促使投资人抛售美元。但日圆进一步涨势可能受限，因投资人正观望着日本央行4月3-4日政策会议的决议。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

(发稿 李航/李文科; 审校 李然/张喜良)

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