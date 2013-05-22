中间价创新高带动人民币收涨

* 人民币即期小幅收涨

* 中间价逼近6.19，再创历史新高

* 市场对未来走势预期显分化

* 购汇盘力量正在加强，净结汇力道趋减

路透北京5月22日 - 人民币兑美元即期周三继续收涨。隔夜美元指数小跌，人民币中间价借机走高7个点子，再创历史新高。不过，日间成交价格未随中间价刷新纪录新高，且购汇盘力量增加，显示人民币在最近的加速升值下已经日趋均衡，市场亦对未来走势的预期显分化。

上海一股份制交易员称，随着人民币不断升值，市场的购汇盘也在增加，净结汇盘相对少了一些。但考虑到市场对未来走势预期分化，以及20号文的影响等，交易将更趋向谨慎。

“最近看结汇量肯定是下降了，没有之前那么大，这也是最大的变化...但结构上还是结汇比重比较大，后期会有一些微妙的变化吧，”北京一国有银行交易员称。

上述股份制行交易员称。净结汇的差额已经在减少，当监管机构认为这个差额基本接近，汇率基本均衡后，央行可能会推动资本账户开放，汇率扩大波幅，并对商业银行监管的放松等。

对于汇率走向，上述交易员称，人民币汇率可能在上半年还是会升值，下半年就可能会贬值。因为中国基本面也不支持人民币升值，且美元也在涨，周边国家都在疯狂贬值，人民币升值对出口的负面影响相当之大。不过，中间价最近升值趋势很强，估计是为资本项目放开提供一些空间。

此外，北京一股份银行交易员说，国家主席习近平即将访美，近期仍是人民币继续走升的一个支撑因素。伯南克今晚将在美国国会就美国经济前景发表演说，美国若继续维持量化宽松政策，则对美元最近涨势形成打压，同时巩固眼下人民币的升值势头。

中国外交部宣布，国家主席习近平将于6月7日至8日在美国加利福尼亚州同奥巴马总统举行会晤。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日

即期成交价格 6.1311

中间价 6.1904

日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1%)

日内波动幅度(pips) 56

2013年来即期升贬值幅度 1.62%

1年期美元/人民币掉期升水 1,060

离岸人民币市场,北京时间17:05 今日

1年期NDF 6.2205/35

CNH即期 6.1295/02

东京汇市美元兑日圆周三走势迟滞，远低于上周所及四年半高位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克稍晚将在国会发表证词，此前有两名地方联储总裁暗示美联储会继续实施购债计划。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航/李文科; 审校 李然/林高丽)

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