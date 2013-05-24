人民币收升 盘中首破6.13再创新高

* 人民币小幅收升，盘中再创新高

* 中间价亦创新高,仍面临升值压力

* 虚假贸易遭打击后结汇量料持续下降

* 有交易员短期看空成交价格

* 后期成交价与中间价的差距有望缩窄

路透北京5月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅收升，盘中一度在中间价创新高引领下首度突破6.13元,再改纪录高点。但交易人士反映盘间购汇幅度稍大，而结汇明显减少，短期内成交价有可能小幅走软。

交易员认为，未来两个月中国同美国等国高层政治互动频繁，中间价还面临升值压力，而今天隔夜美元回落也提供中间价高开的机会。但打击虚假贸易的政策势必令投机结汇量持续下降，加之头寸管理新政将要实施，短期内成交价格有可能出现贬值，与中间价的差距有望缩窄。

“今天购汇比较多，美元价格卖不下去，而一买就买上去了，感觉美元有点空。”上海一股份行交易员说，“尤其是到了收盘前五分钟，offer(卖盘报价)都唰唰唰没有了，没有人想出美元，想买都买不着了！”

他表示，按照外管局规定下周就要计算贷存比，有些银行应该已经开始补美元头寸。短期内中间价可能还会上涨，但成交价“暂时看贬，短期看到6.16元。”

今天即期成交价距中间价最大升值幅度为0.96%，但波幅于盘间一度收窄至0.87%，体现结购汇力量对比正发生变化。

“监管层可能会先抓虚假贸易的结汇。等这部分结汇没那么重了，结购汇均衡些了，离中间价不那么远的时候，可能才会放心推出一些政策。”上海一外资行交易员说，“我觉得可能到时候才是扩大人民币日波幅的时机。”

东京汇市日圆周五大涨，因日本股市在上日暴跌7.3%后走势震荡，令日圆空头惊吓不已，促使其大举解除对日本央行宽松货币政策的押注。<FRX/CN>

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1316 6.1340 0.04%

中间价 6.1867 6.1947 0.13%

日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 53 6.1276 6.1329

2013年来即期升贬值幅度 1.61%

1年期美元/人民币掉期升水 1,120

离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日

1年期NDF 6.2270/90 6.2310

CNH即期 6.1253/62 6.1280

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)

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