人民币收盘大涨 继续刷新纪录

* 人民币收盘大涨，刷新纪录高点

* 中间价续创新高

* 购汇盘增多趋势明显，午盘结汇陡增引发关注

* 关注明日盘中交易状况

路透北京5月27日 - 人民币兑美元即期周一午盘结汇盘陡增，促人民币大幅收涨0.17%至6.1211元，盘中及收盘均再次刷新纪录高点。受美元指数小幅下滑影响，中间价续创新高带动。交易员称，午盘结汇陡增颇出乎意料，要继续关注明日盘间交易情况。

交易员称，中间价大幅上升了56个点，是中间价升值过程中的正常步骤，因为隔夜美元对日圆下跌比较多，欧元又小幅反弹，中间价于是趁势升值。

交易员并指出，目前即期市场人民币已经相对均衡，但这种均衡还比较脆弱，一旦有风吹草动就会令市场价格波动加剧。今日午盘的结汇盘或是源于人民币中间价可能上涨的预期影响，令多数交易员做空美元，引发盘中人民币明显上扬，而由于美国市场休市，人民币即期市场整体交易不是很活跃，令市场波动愈加动荡。

“盘中没什么特别的因素啊，我们也奇怪(午盘人民币如此走强)...从市场来说，应该相对均衡了，后市分歧比较大，市场比较脆弱，但厚度不大，要关注明天的交易情况。”北京一国有银行交易员称。

上述交易员称，从盘面看，6.13的位置上市场还是存在一些阻力因素，从今天的情况看，人民币下一个阻力位可能在6.10了。

**人民币升值的内部力量正在减弱**

数位交易员透露，市场预期应该没有明显的改变，但最近购汇力量持续增加，人民币即期成交价格距离中间价价差缩窄，显示市场预期的分歧正在扩大，市场预期人民币贬值的力量正在集聚。

中国国家主席习近平下个月将访美，与美国奥巴马总统举行会晤，亦令人民币中间价面临升值压力；但打击虚假贸易的政策持续发酵，且购汇力量持续集聚，显示人民币升值的内部力量正在减弱。

有交易员指出，不排除部分银行因考虑20号文对外币贷/存比的监管要求，而提前在本月末开始平衡其头寸。

“现在购汇盘是不断增加，上周五尾盘市场购汇盘已经超过结汇盘，...目前看，市场相对而言比较均衡，人民币升值的内部力量正在减弱。”上海一股份制行交易员称。

交易员并称，今日美国和英国市场因假日休市，人民币市场亦会相对安静，结购汇盘子的量都会相对少一些，但总体而言，市场未来趋势分歧扩大，很多市场人士觉得人民币升值的势头可能快到头了，“说不定什么时候就掉头，虽然目前还没有这样的迹象。”

此外，上述股份制行交易员称，对人民币未来预期分歧扩大，双边波动预期的形成或给人民币扩大波幅等汇率改革措施提供较好推出时机，不过，限制虚假贸易的政策持续发酵亦不排除市场出现恐慌性的美元买盘，或给市场造成短期冲击。

而中国宏观基本面数据较弱亦难以给人民币升值提供强硬支撑。中国国家统计局周一公布，1-4月全国规模以上工业企业实现利润16,106.9亿元人民币，同比增长11.4%，增速较1-3月略有回落。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1211 6.1316 0.17%

中间价 6.1811 6.1867 0.09%

日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 106 6.1210 6.1316

2013年来即期升贬值幅度 1.78%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:36 今日 上日

1年期NDF 6.2170/00 6.2260

CNH即期 6.1165/85 6.1218

东京汇市美元兑日圆周一在亚洲市场失守，延续上周四跌势，因日本股市再度大跌，提振投资者对公债的兴致。美元兑日圆上周四大跌，令上周录得一年来最大单周跌幅。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)

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