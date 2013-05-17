人民币4月实际有效汇率连续第六个月创新高--BIS

路透北京5月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2013年4月人民币实际有效汇率指数为115.24，较3月环比上涨0.88%，为连续第六个月刷新自1994年该数据公布来新高。

人民币实际有效汇率已连续七个月上涨，较去年9月的107.45累计上涨幅度达7.2%。

国际清算银行的最新数据并显示,4月人民币名义有效汇率指数为111.18,环比上升0.86%，为连续第四个月创1994年以来的新高。

2012年全年，人民币实际有效汇率涨幅达2.2%，名义有效汇率上涨1.7%。以全年水平计，2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄。

根据BIS数据，2011年人民币全年实际有效汇率与名义有效汇率的升幅分别为6.2%和4.9%，在2010年则分别为4.4%和2.1%。

此前，BIS根据2008-2010年贸易数据权重，对其实际有效汇率指数进行了调整，并以2010年为基期，经调整后，人民币汇率指标中欧元超越美元升至首位。(完)

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(发稿 宿泱韫； 审校 黄凯)

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