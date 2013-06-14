中国正迎来扩大人民币汇率日内波幅的难得时机--巴克莱

路透北京6月14日 - 投资银行巴克莱最新发表的研究报告认为，近期中国正迎来扩大人民币汇率日内波动幅度的窗口期，这个机会十分难得。若近期人民币兑美元即期汇率继续走弱，央行将很有可能推出扩大日内波幅的政策。

报告认为，促成这一窗口期的因素有以下几点：全球市场波动加剧令境内外人民币套利吸引力下降，并有可能导致资本流入减少；打击虚假贸易的政策生效；中国整体经济活动放缓影响人民币吸引力。

此外报告认为，中国政府对于经济放缓的容忍度提高，也意味着近期在货币政策和/或财政政策方面出台刺激措施的可能性减小。

巴克莱并认为，如果人民币即期汇率日间波幅扩大时，市场成交汇率又较近一段时间来更加贴近中间价，有可能会促进汇率双向波动，减轻人民币单边升值的市场预期。这与今年早些时候的情形有明显区别，当时扩大波幅的预期招致资本进一步流入，造成的净结汇使即期汇率紧贴1%的波幅上限。

中国央行近期发布2013年第一季度货币政策执行报告称，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率双向浮动弹性。央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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