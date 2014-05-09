人民币窄幅波动后收平

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
* 人民币即期窄幅波动后收平
* 中间价走弱
* 4月中国通胀数据弱于预期
* 对冲贸易数据带来的乐观预期
* 本周累计收升0.5%
路透北京5月9日 - 人民币兑美元即期汇率周五窄幅波动后收平，但日间多数时间在贬值一侧波动。盘初公布的4月份通胀数据弱于预期，令昨天贸易数据带来的乐观情绪恢复中性。市场供求大体趋于均衡，波动区间明显收窄，成交量也有收缩。
一外资行交易员表示，4月份CPI差强人意，让人担心国内经济复苏的强度。“4月出口好转主要是受欧美需求转强拉动的，虽然下半年受这个因素人民币应该还是会走强，但短期走势还是需要观察国内经济数据。”
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，4月消费价格指数同比上涨1.8%，涨幅低于市场平均预期，基本处于预期下限。汇率上看，人民币还会处于偏弱走势，大幅升值可能不大，除非未来贸易数据非常强劲。
中国周五公布的物价数据低于市场预期，4月CPI涨幅降至18个月低点，PPI也连续第26个月负增长，物价走低不仅是中国经济降温的滞后反映，也让通缩隐忧初现。
全球汇市方面，欧元周五欧洲盘中继续下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉提出强烈措辞，使欧元升至两年半高点的涨势画下休止符。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2280 6.2280 0.00%
中间价 6.1581 6.1557 -0.04%
成交额 143亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.23% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 91 6.2247 6.2338
2014年来即期升贬值幅度 -2.80%
1年期美元/人民币掉期升水 0
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日
:59
1年期NDF 6.2140/70 6.207
CNH即期 6.2303/10 6.2313
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)
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