人民币小幅收跌 静候政策指引

* 人民币早盘随中间价小幅收跌

* 周末未出台拓宽人民币汇率日内波幅政策

* 市场保持在波幅上限附近窄幅波动

路透北京4月22日 - 人民币兑美元即期周一跟随中间价小幅收跌。此前央行高层言论引发拓宽人民币兑美元汇率日间波幅限制热议，但该政策并未于周末兑现。市场继续在今天波幅上限不远处窄幅波动，静候更多政策面指引。

交易员称，今天午盘出来一些购汇，可以看出来是企业的购汇需求而不是干预。不过这些购汇还是短期因素，不会持续，后期应该还是保持比较强的一个走势。

“今天市场非常平静，多数时间波动不超过5、6个点，这可能跟扩波幅的预期没有实现有关。”上海一股份行交易员称，由于成交区间离涨停价位非常接近，市场担忧监管层干预再度出现，也缺乏做空美元动力，使行情更显胶着。

另有交易员称，整体美元卖盘较重的局面没有改变，估计没有新的政策出来，市场不会有太大动静。“若波幅扩大的政策出来，短期内市场可能就动一下，第一反应估计仍然是卖一些（美元）吧，长期看的话，还是该怎样怎样。”

上述股份制行交易员表示，市场预期央行可能会将波幅限制扩展到上下1.5%-2%，同时在资本管制放松、汇率干预手段等方面出台配套措施，防止出现一边倒的升值行情；不过从出台时机上讲，他认为央行官员措辞较为模糊，一周、一个月甚至几个月都能称之为“近期”，且短期内成交价偏离中间价较多，并不是最好时机。

而近期美元卖盘较重的格局与外汇占款一直居高不下相适应。中国央行周一公布，3月末金融机构外汇占款余额为270,687.35亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加2,363.02亿元。一季度累计达近12,154亿元天量，凸显沉重的资本流入压力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1826 6.1776 -0.08%

中间价 6.2415 6.2395 -0.03%

日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限± 日高 日低

1%)

日内波动幅度(pips) 25 6.1801 6.1826

2013年来即期升贬值幅度 0.77%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.2515/45 6.2410

CNH即期 6.1793/02 6.1730

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲上周三在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。

东京汇市日圆本周伊始承受压力，美元兑日圆距离100日圆关口仅一步之遥，此前20国集团(G20)会议并未指责日本的景气刺激政策，这些政策已大幅拉低日圆币值。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 张喜良/黄凯)

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