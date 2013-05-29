中间价续跌带动人民币收贬

* 人民币跟随中间价收跌

* 市场一度出现恐慌性美元买盘

* 市场波动加大，交投非常活跃

* 警惕为满足监管要求而补美元头寸的风险

路透北京5月29日 - 人民币兑美元即期周三随中间价续跌而收跌。隔夜美指大涨，人民币中间价继昨日走跌后再下调38个点子。早盘疑似巨大客盘突然入场询价购买美元，一度引发市场恐慌性美元买盘。市场波幅增大至100多个点子，价差亦加大，交投非常活络。

交易员称，隔夜美指大涨，是今天人民币中间价继续回调的原因。美国经济复苏趋势较明确，中间价两连跌，加上今天疑似巨大客盘入场询价美元，加大了市场对人民币走势的分歧。

“今天一天都很忙，我们的交易量是平时的两倍。...早上传言有大额购汇，但其实没有传说中那么多，今天市场波动很大，但是更多还是投机盘造成的。”上海一外资行交易员称。

不过，另一位股份制行交易员称，20号文政策的影响已经开始显现，补头寸在目前的市场上时刻是个危险，所以现在的人民币即期市场升值的空间不大了，但贬值的风险很大。

上海股份制行的交易员称，大家对人民币中间价的不确定的担忧在增加。买卖价差（Spread ）很宽，波幅加大至100个点左右，显示了市场对人民币走势分歧的加大。

华南一股份银行交易员说：“很长时间未见市场如此大的波动，市场非常活跃，总体购汇多于结汇。”

招商银行总行高级分析师刘东亮亦对路透说，今天人民币中间价回调得也不算多。人民币未来仍是走升的趋势，如果从中间价看，不该有什么分歧。

他认为，人民币中间价表现得很明显，当美元贬值时，人民币中间价上调幅度较大；而当美元升值时，人民币中间价回调幅度则较小。显示央行有一个强烈的升值意图在里面。因此人民币从中间价看，升值的大方向仍然未变。

"人民币短期可能会出现明显波动，主要还是因为外管局的20号新规，现在已经到了临近实施的阶段，一些银行开始买一些美元的头寸。但是具体买入量有多大，不好估计；但预计即使大家去买美元，把人民币价格买下去了，也只是一个阶段现象。买盘结束后，人民币还是会回到升值的通道。”他称。

刘东亮特别提醒，人民币继续升值，可能会吸引海外投机力量去尝试做空人民币，因为现在看澳元跌幅较大，很多力量把做空澳元看成做空人民币的替代产品，包括之前铜价下跌，都反应包括中国在内的新兴市场并不能支撑大宗商品价格，很可能也难以支撑自身汇率。“投机者会把人民币逆市升值，当成一个战略性的机会。就像当年索罗斯做空英镑、泰铢。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1267 6.1215 -0.08%

中间价 6.1856 6.1818 -0.06%

日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 114 6.1265 6.1379

2013年来即期升贬值幅度 1.69%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日

1年期NDF 6.2395/15 6.2270

CNH即期 6.1265/85 6.1173

东京汇市日圆周三随着日股下滑而走坚，抑制了美元指数涨势，该指数目前徘徊在三年高位附近。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航/李文科; 审校 曾祥进/林高丽)

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