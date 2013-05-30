人民币收跌 短期升值预期放缓

* 人民币收跌，与中间价呈反向走势

* 大型客盘购汇继续浮现

* 市场短期内对人民币升值预期放缓

路透北京5月30日 - 人民币兑美元即期周四收跌，与中间价走势相反。隔夜美指大跌，人民币中间价顺势反弹，但盘中继续浮现大型客盘购汇盘，压低人民币汇价。但市场并未重现昨日恐慌跟风购汇行情、而偏于谨慎，多空分歧加大。今日波幅、价差均比昨日有所缩窄，交投仍较活络。

交易员称，隔夜美指大跌，是人民币中间价反弹的原因。中间价升，即期价却在跌，表明短期内市场对人民币升值的预期在消退中。因有大型购汇的客盘近日滞留市场，人民币即期价短期内料不会有太大的升值幅度。

华南一股份行交易员说，“中间价今天是走升的，但成交价却走跌，从市场价较大波动看，应该是大型客盘购汇的因素。”

另有上海一股份制行交易员称，市场购汇盘这两天已经多于结汇盘了，不排除市场近期出现逆转的可能性，市场变化很快。

上述华南股份行交易员称，不确定客盘买美元是不是因为对人民币升值预期的改变，也可能是其它的原因，如还贷款因素等。今日走势对市场影响究竟有多远，还要看该客盘因素是偶发性的还是能够持续较长时间。

而上海一股份行交易员说，月末因素、外管局20号文、以及客盘的多重因素下，美元买盘偏多。中间价升、即期价跌，市场呈现人民币短线逆转之象。但人民币升值势头是不是真的出现转折，还要再观察两天。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1309 6.1267 -0.07%

中间价 6.1820 6.1856 0.06%

日内相对于中间价最大波幅 0.91% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 75 6.1260 6.1335

2013年来即期升贬值幅度 1.62%

1年期美元/人民币掉期升水

今日 上日

1年期NDF 6.2549/86 6.2370

CNH即期 6.1338/57 6.1283

东京汇市美元兑日圆周四仍承压，因日本股市今日再度大跌，令投资者解除针对日经指数的美元对冲仓位，并转向避险的日圆。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航/李文科； 审校 林高丽)

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