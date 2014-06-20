人民币小幅收升 短期中间价持稳料引导市场持续观望

路透北京6月20日 - 中国人民币兑美元周五小幅收升。隔夜美元指数走低，人民币中间价微涨。交易员反映，由于中间价涨幅低于预期，维稳意图明显，市场交投也相对谨慎；短期在中间价持稳引导下市场料保持观望。

一股份行交易员说，今日市场结购汇比较均衡。隔夜黄金涨了很多，美元跌得也不少，市场本来预计中间价会升三四十个点子。结果今天中间价涨幅不足10个点子，市场走势也就 相对平稳些。

“最近感觉市场有趋势的时候中间价就会比较稳，央行还是比较谨慎的。”他说。

本周人民币即期自上周创下的阶段高点回落近两百点子，多数时间在6.23元附近波动，累计较上周收盘贬值0.25%。

全球汇市方面，美元周五依然承压，兑一篮子货币料创下逾两个月来最大一周跌幅。美国联邦储备委员会(美联储/FED)意外温和政策前景打压美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2260 6.2296 0.06%

中间价 6.1524 6.1531 0.01%

成交额 285亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.41% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 160 6.2230 6.2390

2014年来即期升贬值幅度 -2.76%

1年期美元/人民币掉期升水 760

离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日

1年期NDF 6.2360/10 6.232

CNH即期 6.2275/85 6.2293

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)

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