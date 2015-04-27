人民币跌破6.22收创逾一个月新低 日跌幅为逾13个月最大

路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周一午后急速下跌，接连洞穿6.20、6.21和6.22三个整数关口，收盘并创逾一个月新低，日跌幅高达0.41%为逾13个月来最大。交易员称，这波急速下跌行情主要是跟随香港离岸人民币快速下跌所致。

“离岸人民币大跌带动，另外境内不少原来美元空头止损，导致境内大跌。”一城商行交易员指出。

交易员并指出，最近市况比较清淡，参与的人比较少，流动性就显得不足，加上（美元空头）止损盘出来，容易让汇率大幅波动，但估计持续性可能有限，可能只是短期因素。

人民币兑美元周一即期收报6.2206元，上日收报6.1950元。前次收盘低点为3月18日的6.2294元。前次单日最大跌幅为2014年3月20日的0.5%。今日人民币兑美元中间价为6.1220元，为连续第三日走升，并逾三个月新高，上日中间价为6.1241元。

北京时间16:45，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.2221/6.2243元，上一交易日尾盘报6.1958元，大跌263个点子。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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