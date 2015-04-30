客盘购汇旺人民币小幅收低 4月基本持稳料短期区间震荡

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京/上海4月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘小幅下跌，客盘购汇旺盛限制人民币继续走强；中间价六连升至逾四个月新高，受美联储政策声明仍暗示不会很快加息提振。交易员指出，4月人民币基本持稳，消化3月强势走势。预计汇价短期仍将在6.18-6.22元区间震荡。
他们并指出，4月人民币汇率微跌0.05%，和中间价累升0.46%形成明显反差。4月几乎未见央行在6.2下方干预迹象。若5月美元指数.DXY继续走弱，不排除央行引导人民币小幅升值的可能。
“美元下跌了不少，但今天客盘购汇需求仍很旺盛，导致不少美元空头出现连环止损，”一中资行交易员表示，“6.2下方还是不适合做空（美元），除非有新的信号。”
隔夜美联储发表政策声明称，经济放缓可能只是暂时的，但仍暗示不可能很快加息。
根据外汇交易中心数据统计，人民币对美元即期4月累计贬值32个点子或0.05%，人民币中间价则累计升值2585个点子或0.46%。3月即期升值超1.1%，而中间价则仅升值0.09%。广发银行金融市场部外汇主管黄毅指出，4月人民币表现平平，主因客盘美元需求旺盛。
全球汇市方面，欧元兑美元周四连续第三日上涨，两个月来首次突破1.12，因市场愈发担忧美国的经济增长前景。此外没有迹象表明日本央行将进一步放松货币政策，也带动日圆升至一个月最高。
该交易员并指出，如果美元进一步走低，央行再引导人民币小幅升值，至6.15-6.10附近，向中间价靠拢，这种可能性是存在的，这也为央行进一步推进汇改提供条件。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2028 6.1997 -0.05%
中间价 6.1137 6.1169 0.05%
成交额 153亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大 -1.52% (上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 115 6.1953 6.2068
2015年来即期升贬值幅度 0.02%
1年期美元/人民币掉期升水 1520
离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日
1年期NDF 6.2710/6.276 6.2675
CNH即期 6.2068/6.2088 6.2006
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹/张金栋；审校 黄凯)
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