人民币收创逾一周新高 升破6.20元关口后购汇意愿增强

路透上海/北京5月14日 - 人民币兑美元即期周四收创逾一周新高。交易员表示，人民币中间价今日创出近15个月新高，但市场反应平静，即期汇价短暂升破6.20元关口后，客盘结汇意愿下降，购汇意愿反而明显增加。

他们认为，中国近期公布的经济数据表现不佳，预期人民币将维持6.20-6.21元区间窄幅震荡；但随着客盘加自营供需逐步变化，最终打破平衡只是时间问题。近期美元指数.DXY仍有回撤可能，加之美国高官访华在即，人民币或在盘整后向升值端突破。

“早盘人民币一破6.2关口，马上有购汇出来，不少自营美元空头也在这附近平仓，另外CNH和境内汇价基本没有价差，没方向。”一中资行交易员表示。

另一外资行交易员指出，因6.21关口始终有大行结汇盘坚守，做多美元的空间有限，人民币盘整后或继续走升。近期美国经济数据欠佳与技术面分析，均显示短期美元指数的回调还未到位；另外，最近美国高官将要访华，按此前惯例，这将提振人民币中间价。

“今天有很明显的大额购汇，但是都没怎么买起来，感觉美元/人民币还是会承压。”他说。

美国国务卿克里本周末将到访北京并与中国领导人举行会谈。今日人民币中间价创出去年2月18日以来新高。

全球汇市方面，美元指数周四跌至1月欧元区提出量化宽松以来的最低，因市场愈发担心美国经济之前的低迷表现或许并非仅是天气原因所致。此前公布的美国零售销售数据较预期疲软，使投资者质疑美联储到底是否能够在今年升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2012 6.2044 0.05%

中间价 6.1093 6.1123 0.05%

成交额 119亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大 1.53% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 36 6.1989 6.2025

2015年来即期升贬值幅度 0.05%

1年期美元/人民币掉期升水 1240

今日 上日

1年期NDF 6.2445/6.2495 6.2495

CNH即期 6.1999/6.2023 6.1995

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/曾祥进)

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