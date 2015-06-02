人民币量缩微收升 短期料难突破区间震荡

路透上海/北京6月2日 - 人民币兑美元即期周二小幅收升，中间价则刷新逾五周新低。即期市场持续窄幅波动，令交投意愿极其低迷。交易员称，这种死水微澜的市况料延续，短期恐难打破区间震荡局面，除非有一定的客盘积累或者监管层指引。

他们并称，中间价虽创下4月24日以来新低，但监管层维稳意图仍明显，因当前并非动用汇率工具的时机。一方面中国高层已明确表态不希望人民币续贬以至影响经济结构调整，另一方面也是出于推动人民币纳入SDR的考量。预计维持汇率稳定的时间将贯穿整个二季度，甚至可能延续至三季度结束。

“最近都没人肯做了，买来买去发现还是在这圈圈里，都不想做了，做不下去了。Spot真的是不行，没什么可说的，市场已经快挂了我看。”一中资行交易员表示。

他并指出，USD/CNY在6.1940-6.2100区间的上下阻力均非常强，汇价一触及上顶下底就有很多卖盘或者买盘涌出，大行在区间上下限结汇与购汇的态势较为明显。要打破这种横盘局面，取决于客盘的积累以及国家的态度。

另一外资行交易员亦表示，在早盘波动不到20个点子的情况下，除了给客户平头寸，基本上不怎么交易了，“市场不动，你点下去，就先亏5个点（点差），盈利的可能性都没有，没必要参与。”

由于市场缺乏方向，场内交投整体清淡。今日人民币即期成交额仅为104亿美元，为年内次低，今年最低成交量为5月15日的102亿美元。

全球汇市方面，澳元兑美元周二劲涨逾1%，此前澳洲央行会议声明并未表露出进一步降息的明确倾向。美元兑日圆在亚洲时段升逾125日圆，为2002年末以来首次，之后回落。欧元兑美元陷于近期区间内，报1.0980美元，因希腊债务谈判没有明显进展。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1984 6.1995 0.02%

中间价 6.1225 6.1207 -0.03%

成交额 104亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.27% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 36 6.1967 6.2003

2015年来即期升贬值幅度 0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 1345

今日 上日

1年期NDF 6.2475/6.2525 6.2515

CNH即期 6.2001/6.2021 6.2040

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。