人民币收创逾七个月新高 但贸易顺差逊预期限制做多热情

路透北京10月13日 - 中国人民币兑美元周一收创逾七个月新高；中间价微升至逾一个月高位。盘间公布的9月进出口同比增幅均超出预期，但因贸易顺差数据稍逊，并未明显激发人民币做多热情。

“进口过于强了，超预期比较多，让顺差显得低了点。”一股份行交易员认为，今天的贸易数据对市场影响不是很大，加之中间价没什么明显变化，后期预计还会延续之前的趋势，即在窄幅振荡中缓慢升值。

中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，进口同比增长7%，路透预估为出口增长11.8%，进口下降2.7%。当月贸易顺差310亿美元，路透预估为410亿美元。

招商银行高级分析师刘东亮认为，贸易数据发布后暂时没有看出对汇市特别的影响，“数据整体比较好，虽然贸易顺差有点收窄，但是整体上水平还是比较高。从贸易顺差看应该是会继续支持人民币升值的，贬值的空间是看不到的。”

全球汇市方面，日圆兑美元周一升至一个月高点，兑欧元则接近11个月高点，投资者担心全球经济状况，态度转为谨慎。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1259 6.1309 0.08%

中间价CNY=PBOC 6.1446 6.1470 0.04%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 215亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.32% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 63 6.1252 6.1315

2014年来即期升贬值幅度 -1.18%

1年期美元/人民币掉期升水1315

离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日

1年期NDF 6.2445/70 6.238

CNH即期 6.1372/92 6.1411

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)

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