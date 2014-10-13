人民币收创逾七个月新高 但贸易顺差逊预期限制做多热情

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京10月13日 - 中国人民币兑美元周一收创逾七个月新高；中间价微升至逾一个月高位。盘间公布的9月进出口同比增幅均超出预期，但因贸易顺差数据稍逊，并未明显激发人民币做多热情。
“进口过于强了，超预期比较多，让顺差显得低了点。”一股份行交易员认为，今天的贸易数据对市场影响不是很大，加之中间价没什么明显变化，后期预计还会延续之前的趋势，即在窄幅振荡中缓慢升值。
中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，进口同比增长7%，路透预估为出口增长11.8%，进口下降2.7%。当月贸易顺差310亿美元，路透预估为410亿美元。
招商银行高级分析师刘东亮认为，贸易数据发布后暂时没有看出对汇市特别的影响，“数据整体比较好，虽然贸易顺差有点收窄，但是整体上水平还是比较高。从贸易顺差看应该是会继续支持人民币升值的，贬值的空间是看不到的。”
全球汇市方面，日圆兑美元周一升至一个月高点，兑欧元则接近11个月高点，投资者担心全球经济状况，态度转为谨慎。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1259 6.1309 0.08%
中间价CNY=PBOC 6.1446 6.1470 0.04%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 215亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.32% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 63 6.1252 6.1315
2014年来即期升贬值幅度 -1.18%
1年期美元/人民币掉期升水1315
离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日
1年期NDF 6.2445/70 6.238
CNH即期 6.1372/92 6.1411
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)
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