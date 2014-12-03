中国迄今履行了人民币汇率向市场化推进的承诺--美高级官员

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透华盛顿12月3日 - 美国财政部负责国际事务的高级官员Nathan Sheets周三表示，美国认为中国迄今履行了对人民币汇率更具市场导向的承诺。
美国长期以来一直向中国施压以让人民币升值，Nathan Sheets表示这有助于美国把商品卖给中国的消费者。美国制造业企业也抱怨，人民币的低汇价使得中国产品在美国市场上具有不公平的低价优势。
Sheets提醒称，中国官员7月对美国官员表示，随着条件许可，他们将转向市场为导向的汇率。
“如果中国继续履行这一承诺，就像(7月会议以来)的作法，允许汇率调整，那么结果将是家庭购买力增加，而且国内需求更强劲，”他在讲话中称。(完)
(编译/审校 王洋/于春红/田建华)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。