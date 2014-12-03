中国迄今履行了人民币汇率向市场化推进的承诺--美高级官员

路透华盛顿12月3日 - 美国财政部负责国际事务的高级官员Nathan Sheets周三表示，美国认为中国迄今履行了对人民币汇率更具市场导向的承诺。

美国长期以来一直向中国施压以让人民币升值，Nathan Sheets表示这有助于美国把商品卖给中国的消费者。美国制造业企业也抱怨，人民币的低汇价使得中国产品在美国市场上具有不公平的低价优势。

Sheets提醒称，中国官员7月对美国官员表示，随着条件许可，他们将转向市场为导向的汇率。

“如果中国继续履行这一承诺，就像(7月会议以来)的作法，允许汇率调整，那么结果将是家庭购买力增加，而且国内需求更强劲，”他在讲话中称。(完)

(编译/审校 王洋/于春红/田建华)

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