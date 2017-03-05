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财经视点 | 2017年 3月 5日 星期日 13:28 BJT

中国稳住人民币汇率没有问题 最不利冲击已过去--专家

路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。

他在全国“两会”间隙并对记者称，最近一段时间资本市场是以稳为主，未来需要

有更全面的改革；而房地产是个区域性很强的市场，这次进一步明确“一城一策”，也体现了房地产市场的规律。

中国十二届全国人大五次会议周日开幕。政府工作报告显示，中国下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP增速被下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。这意味着中国今年将更注重经济提质增效，宏观政策更侧重防风险、抑制资产泡沫。（完）

(发稿 侯向明；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)
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