* 人民币略收跌，尾盘再现放量购汇

* 中间价连续第三天走低

* 客盘结汇仍然偏强

* 市场仍缺乏指引

路透北京3月28日 - 人民币兑美元即期周四收盘略跌。隔夜美元指数上涨后，人民币中间价也连续第三天温和走低，但客盘结汇仍然较强。但尾盘再现放量购汇，推动人民币最终微跌。不过市场仍缺乏方向性指引，场内观望气氛仍浓。

北京一股份银行交易员说，“市场缺乏指引性方向，大家都在等吧，看看会否有新的消息出来。”

而北京一国有大行交易员认为，人民币短期内可能还是在当前价位震荡。“最近大半个月都在6.21-6.22区间振荡，上方美元卖压还是比较强，现在看来往上往下的空间都不大。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2143 6.2140 0.00%

中间价 6.2742 6.2727 -0.02%

日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 26 6.2132 6.2158

2013年来即期升贬值幅度 0.26%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:28 今日 上日

1年期NDF 6.3055/01 6.3015

CNH即期 6.2085/95 6.2087

欧洲汇市欧元兑英镑周四跌至两个月低点，因市场担心塞浦路斯纾困协议的后续影响，而塞浦路斯当地银行周四将恢复营业。外界担心塞浦路斯将发生银行挤兑，而其他地区投资人也将设法把资金撤离欧元区。

国务院周三召开常务会议要求积极推进重要领域改革，财税改革要拿出方案、循序推进，金融改革也要在推动汇率和利率市场化以及发展多层次资本市场方面推出新举措。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

(发稿 李然/李航/李文科; 审校 张喜良)

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