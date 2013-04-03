人民币随中间价小幅收低

* 人民币即期随中间价小幅收低

* 6.20元附近市场购汇渐活跃

* 市场等待央行态度

路透北京4月3日 - 人民币兑美元即期周三随中间价小幅收低。受隔夜美元上涨带动，人民币中间价结束此前连续三天涨势，盘间净结汇格局亦稍有松动，在6.2元附近并浮现购汇盘，但窄幅波动不改显示市场仍在等候监管层更多指引。

交易员称，中间价小幅走弱，虽然幅度有限，但令人民币可能加速升值的预期落空，挫伤了部分交易热情，交投区间亦相应收窄。全天看，净结汇盘仍主导行情，市场仍在观望监管层的下一步动作以指引方向，而从中间价看，下一步人民币或震荡小幅上行。

“人民币汇改的动作肯定会有，虽然时间不确定，...不过，要是波幅扩大的话对市场影响不会太大，就看有没有其他更有力度的了。”上海一大型银行交易员称。

该交易员并称，昨天人民币即期在中间价带动下创历史新高，可能是对6.20心理关口的测试，市场产生了反向操作的心理，出现一部分购汇盘。人民币有可能会继续走高势头，有交易员从基本面和最近的客盘判断，已经上看至6.18元；但同时央行干预的担忧也有可能升温并抑制升势，因央行乐见的是人民币双边的波动和均衡汇率。

此外，交易员并认为，早间公布的中国3月官方非制造业商务活动指数稍好于预期，但并未形成人民币走升动力。

在企业经营活动和市场需求回升等有利因素共同作用下，中国3月官方非制造业PMI大幅回升，表明非制造业领域增长动力依然较强。其中建筑业活动趋于活跃，暗示当前投资增长对经济的拉动作用具备稳定性和连续性。

北京另一家股份行交易员表示，市场现在都担心央行干预，这抑制了人民币继续走高的势头。但现在看来，央行的干预力度也不强，猜测是因为在美国财政部公布汇率报告之前，央行不好出手干预。昨日人民币中间价高开幅度之大，一定程度暗示了央行希望人民币升值的决心，近期干预也可能有限。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，

以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2010 6.1986 -0.04%

中间价 6.2609 6.2586 -0.04%

日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 26 6.2004 6.2030

2013年来即期升贬值幅度 0.47%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:22 今日 上日

1年期NDF 6.2820/50 6.2875

CNH即期 6.1938/67 6.1918

中国国家外汇管理局周三公布修正数据称，2012年中国国际收支经常项目顺差1,931亿美元，资本和金融项目逆差168亿美元，后者较初步数据大幅下修。

东京汇市日圆和欧元兑美元周三小跌，市场静待日本央行和欧洲央行周四会议后的政策决议，缺乏明确的交投方向。日圆空头担心由新总裁黑田东彦带领的日本央行可能会辜负外界的期望，而市场已经为央行推出激进的宽松举措做好布局。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

(发稿 李航/李文科; 审校 李然/张喜良/曾祥进)

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