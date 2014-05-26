人民币随中间价收低 油盘购汇盘末打破日内均衡市况

路透北京5月26日 - 中国人民币兑美元周一收低。中间价连续第四天微幅走低，继续刷新逾八个半月以来低点，但日内市场反映甚微，仅尾盘时有油盘购汇扰动市场，

打破日内平静走势并低收。

交易员称客盘总体相对均衡的状况持续，这使外汇市场成交量保持低迷；而受油盘购汇

影响，日内多数波动都集中在尾盘。

“清淡啊，市场也不动。大家都不想做了，我早上几乎没做交易。”一股份行交易员表

示，市况清淡的原因应该是客盘基本均衡。

此外他还表示，市场中也不乏“倒量”交易，“感觉倒量跟实际交易的少不了多少。”

这也侧面显示出市场交易确实较为清淡。

外汇交易中心每年为银行进行交易量统计排名。银行为提高排名，往往会在市场相对平

静的时候与其他银行合作“倒量”，与对手互相买卖头寸。

全球汇市方面，欧元周一亚洲盘初下滑，其他主要货币本周开局持稳，乌克兰总统选举

结果及欧洲议会选举迄今为止投资者的反应平静。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2392 6.2365 -0.04%

中间价 6.1699 6.1681 -0.03%

成交额 110亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.14% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 61 6.2341 6.2402

2014年来即期升贬值幅度 -2.97%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日

1年期NDF 6.2541/75 6.2445

CNH即期 6.2355/80 6.2338

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/黄凯)

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