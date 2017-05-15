人民币小幅收升 中国经济数据弱于预期影响有限

路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。

他们并指出，今日公布的工业、投资和外汇占款等数据对汇市影响有限，市场关注“一带一路”峰会后会否有更多的实际可操作的政策出台。离岸CNH的日内波幅更大，午后两地汇价重现倒挂。

“今天中间价明显是过滤了，美元/人民币成交价比中间价高了100多点，说明人民币的贬值压力还有，大家的情绪还是偏向购汇。”一中资行交易员称。

他并表示，日内能看到大行提供美元流动性，央行的态度是很明确的。当前中国金融市场的主题是监管，此时汇率宜稳不宜动，“不然监管层就忙不过来了。”

“一带一路”国际合作高峰论坛于5月14日至15日在北京举行。这也是中国国家主席习近平2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来中方就此召开的规格最高的国际会议。

中国国家统计局周一公布，4月规模以上工业增加值同比增6.5%，低于路透调查预估中值7.1%；4月社会消费品零售总额同比增10.7%，略高于路透调查预估中值10.6%。分析师称，经济平稳运行，边际上有放缓，预计监管严、流动性紧至少会持续3-6个月。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，4月末中央银行口径外汇占款余额为215,789.52亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少419.98亿元人民币。

全球汇市方面， 美元周一处于守势，之前公布的美国经济数据不及预计，且朝鲜周末进行的导弹试射也支撑了避险货币日圆。

“数据较预期疲软，但还不至于令美元长时间承压，”大和证券驻东京的汇市策略主管Mitsuo Imaizumi说。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8976 6.9027 0.07%

中间价 6.8852 6.8948 0.14%

成交额 285.64亿美元 276.56亿美元

日内波动幅度(pips) 114 日低6.9004 日高6.889

今年以来升贬幅度 0.75%

2005年汇改以来升贬幅度 19.99%

一年期美元/人民币掉期 1230

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8967 6.8972

一年期NDF 7.086 7.0763

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.898；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5454、6.0713和8.9144。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）