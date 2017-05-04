人民币小幅收跌波幅狭窄 美议息决议无碍汇价持稳

沪综指开盘上涨 MSCI稍早宣布A股将被纳入其指数
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。
路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，波动区间狭窄。交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价料无明显变化。
他们并表示，隔夜美指反弹，但离岸CNH即期汇价和在岸表现极为一致，经历假期之后离岸人民币流动性再度收紧，隔夜拆息升至一个月高点，这明显限制了离岸做空人民币冲动。本周法国大选投票结束，欧元强势或告一段落，但美元能否重启强势，要看市场对后续的升息预期。
“最近大家都没什么交投兴趣，管的太严，美指也没怎么动，而且现在人民币也不看美指，主要看央行心情。”一中资行交易员称。
他并表示，目前客盘的结购汇比较均衡，而汇价波动也被控制在小区间里，如果这种状况持续，估计人民币的波动区间会越来越小。
全球汇市方面，美元兑多个主要货币周四上涨，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。
“美元在美联储会后很强，但欧元目前下不去。在大宗商品价格下跌的情况下，这意味着这些力道在大宗商品货币领域展现出来。”Millennium Global投资主管Richard Benson称。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8968 6.8917 -0.07%
中间价 6.8957 6.8892 -0.09%
成交额 254.79亿美元 262.28亿美元
日内波动幅度(pips) 33 日低6.8986 日高6.8953
今年以来升贬幅度 0.76%
2005年汇改以来升贬幅度 20.00%
一年期美元/人民币掉期 1277
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8947 6.895
一年期NDF 7.099 7.0913
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8964；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.506、6.1201和8.8624。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)
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