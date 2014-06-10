人民币收升于近两个月高点 中间价指引下客盘结汇渐多

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京6月10日 - 中国人民币兑美元周二收升于近两个月高点，且涨幅于午盘扩大。中间价今天高开34个点子，三天连升累计幅度达到257个点子。交易人士称客盘购汇偏多的情形逐渐扭转，结汇渐多，成交亦较上日放大。
综合银行和企业交易人士反馈，经过中间价三天连涨，当前人民币短期贬值预期已经降温，隔夜操作也以空美元为主，以顺应中间价走势；人民币年内贬值触底的看法正得到更多共鸣，但对于中长期走势的具体方向和形态仍存在分歧。
“这两天（中间价）是不是一个拐点，大家也都在试探着想要确认，...个人认为前期 （即期汇率）6.2676应该很难突破了。”一股份行交易主管表示。
他并认为，按照双向波动的说法来看，今年还只看到单边贬值，因此出现一波升值也在情理之中；监管层的调控思维应该是不愿意看到市场出现明显的单边预期，市场预期一旦分化，过一两周中间价再调回来也未必。
全球汇市方面，周二日圆小幅上涨，反映出欧洲市场开盘后对股市的人气有所减弱，且美元在上日稳健上涨后美元买盘暂缓。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2250 6.2404 0.25%
中间价 6.1451 6.1485 0.06%
成交额 183亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.50% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 149 6.2226 6.2375
2014年来即期升贬值幅度 -2.75%
1年期美元/人民币掉期升水 590
离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日
1年期NDF 6.2019/56 6.2065
CNH即期 6.2179/91 6.2257
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 吴云凌/曾祥进)
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