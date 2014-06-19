人民币小幅收升终结三连跌 方向不明但多头兴趣渐浓

路透北京6月19日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，终结此前连续三日跌势。今日客盘结购汇相对均衡，尽管市场方向仍不明朗，不过人民币多头兴趣近期有渐浓倾向，加上中间价升值带动，助推人民币汇率走升。短期关注国际美元走弱后中间价走势。

交易员指出，盘中交投活跃度不是很好，虽然价格在动，但成交量并不多。分红购汇一直都有，且早盘有隔夜空头回补，但目前境内美元价格处于高位，吸引客户结汇兴趣，尤其是当人民币兑美元跌破6.23元后，结汇力量增长更为明显。

“今天有购汇，但没有昨天大，现在大家对美元朝上走没啥信心，...有一股力量在压着（美元）价格，今天的（美元）fixing下来了，所以价格更是上不去。”一股份行交易员 指出。

该交易员并称，日内美元价格走高后又于尾盘跌落，估计有银行保留隔夜空头。今天美元指数下跌不少，明天的中间价也值得期待。

交易员并指出，市场方向目前仍不明朗，但人民币继续大幅贬值的可能性不大，升值的空间可能比贬值空间更大，且考虑到7月还有中美战略对话，吸引更多结汇盘涌出。

不过他们同时表示，人民币汇率欲升破6.20的阻力也很大，短期料窄幅震荡上升；央行退出日常干预的迹象仍很明显，中间价成为未来方向的重要指引。

周四公布的路透调查显示，过去两周大多数新兴亚洲货币的投资者人气改善，人民币人气四个月来首次转为看涨。

中国首季国际收支的最终数据继续维持“双顺差”格局，来自资本项目的贡献远超过经常项目。分析人士指出，二季度资本净流入压力将明显缓解，央行正在施行的退出外汇日常干预的举措可能大幅缩窄二季度国际收支的双顺差规模，从而令国际收支更趋平衡。

全球汇市方面，美元周四跌至三周低位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)发出谨慎信号，远低于部分市场人士关于美联储将大举暗示升息前景的预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2296 6.2314 0.03%

中间价 6.1531 6.1559 0.05%

成交额 165亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.33% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 123 6.2224 6.2347

2014年来即期升贬值幅度 -2.82%

1年期美元/人民币掉期升水 762

离岸人民币市场,北京时间16:49 今日 上日

1年期NDF 6.2325/45 6.2275

CNH即期 6.2260/90 6.2251

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/张喜良)

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