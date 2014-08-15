人民币收盘价突破6.15元 短期料谨慎走强

路透北京8月15日 - 中国人民币兑美元周五收盘突破6.15元，盘间并创出6.1455元的五个月新高。中间价小幅高开，客盘结汇偏多，但升值过程中仍保持谨慎。

“如果资金流入确实增加，那继续升值的可能性偏大。”一股份行交易主管认为，感觉央行近期都没怎么干预，“可能会有口头指导，但实际出手确实还没听说。”不过大家的心理相对平稳，短期可先观察6.1450技术阻力位。

中国人民银行周五公布数据显示，7月全部金融机构外汇占款增加378亿元人民币，较上月减少882.8亿元人民币大幅逆转。这与7月份人民币升值保持一致。

中国国家外汇管理局周五公布，7月代客结售汇顺差621亿元人民币，较6月回落；远期结售汇签约顺差60亿元人民币，处于较低水平，显示当月银行体系的外汇资金流入压力较前月有所降低。

全球汇市方面，欧元兑美元周五可能录得连续第五周下跌，兑瑞郎则徘徊在近五个月低点附近，因市场越来越担忧欧元区萧条的经济前景以及未来更多货币刺激政策的可能性。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1470 6.1531 0.10%

中间价 6.1538 6.1545 0.01%

成交额 129亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.13% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 52 6.1455 6.1507

2014年来即期升贬值幅度 -1.51%

1年期美元/人民币掉期升水1105

离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日

1年期NDF 6.2245/90 6.23

CNH即期 6.1453/73 6.151

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。