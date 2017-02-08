结汇盘支撑人民币震荡收升 午后两地价差大幅收窄

路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。

他们并指出，午后离岸人民币继续走贬，两地汇价差从盘初的逾450点收窄至250点附近。另外短期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。

“一堆自营都想买，境外（美元）涨得蛮凶的，但是被FLOW镇压了，于是各种银行纷纷出来砸，尾盘的时候外资出来止损。”一中资行交易员称，“可能是客户转向了，认清现实了。”

另有中资行交易员表示，昨日外储数据公布后离岸购汇盘开始增加，而今日亦有购汇盘打压离岸人民币，不过目前也是正常水平，“之前倒挂太久了，而且价差也太大，现在是逐渐回归正常。”

中国国家外汇管理局周三公布数据显示，2016年经常帐户顺差2,104亿美元，资本和金融账户逆差470亿美元；四季度经常帐户顺差376亿美元，资本和金融账户逆差376亿美元；外管局称，跨境资金流动风险总体可控。

全球汇市方面，欧元周三在亚洲交易时段对跌势展开整理，欧洲一系列大选前的政治忧虑令欧元承压，遏制了欧元兑美元的上涨。

另路透最新调查显示，未来一年美元将继续上行，但短线既可能飙涨也可能暴跌。汇市将更多地由美国总统特朗普预计推出的财政刺激计划驱动，而不是他的言辞。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.878 6.8815 0.05%

中间价 6.8849 6.8604 -0.36%

成交额 185.14亿美元 197.55亿美元

日内波动幅度(pips) 149 日低6.8916 日高6.8767

今年以来升贬幅度 1.04%

2005年汇改以来升贬幅度 20.33%

一年期美元/人民币掉期 1175

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8503 6.835

一年期NDF 7.1045 7.0943

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8842；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3466、6.1255和8.6061。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）