客盘购汇增加致人民币缩量收跌 结售汇数据影响有限

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄在意料之中，并未对市场情绪产生影响。
“今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。”
中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出现恐慌性购汇的情况。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五在一周低点附近打转，此前出炉的乐观美国经济数据未能推高美国公债收益率(殖利率)，此外对美国贸易政策的担忧也抑制美元上涨。
“美元本周确实几次急升，但均缺乏坚定的上涨信念。例如，美元/日圆未能突破115.00关口。”东京IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示,“这表明市场仍在努力确定特朗普政策的影响，他的贸易举措可能不会对美元有利。”
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8709 6.8585 -0.18%
中间价 6.8456 6.8629 0.25%
成交额 119.58亿美元 161.81亿美元
日内波动幅度(pips) 186 日低6.8722 日高6.8536
今年以来升贬幅度 1.14%
2005年汇改以来升贬幅度 20.46%
一年期美元/人民币掉期 1275
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8516 6.8489
一年期NDF 7.089 7.085
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8706；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3261、6.0579和8.5827。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
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