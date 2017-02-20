午后购汇盘推动人民币小幅收跌 区间横向波动料延续

路透上海/北京2月20日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌，但整体波动区间较上日收窄，中间价则大跌近290点，创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出，由于周一美国金融市场休市，早盘市场缺乏驱动因素交投相对清淡；午后大量购汇盘涌现快速压低汇价，短期汇价料延续区间横向波动。

他们并表示，法国大选不确定性增强拖累非美货币整体表现，但市场对美国特朗普的经济政策落实状况亦存担忧，加上中国“两会”（人大和政协）日益临近，多空双方均缺乏推动汇价走出当前波动区间意愿。

“本来交投很淡的，下午四点左右突然有了很多购汇盘，看着像油盘。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，关于路透报导中间价定价规则微调信息对汇市影响非常有限，不过规则更加合理，去除了一部分重复计算。

三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。

全球汇市方面，美债收益率下跌周一打压美元兑日圆汇率；欧元走势困顿，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。

“美国下次升息时间也可能推迟至5月，而不是3月。美联储或许因为特朗普政府放松监管的举措以及减税而不愿升息，这将促使收益率上升，”FPG证券社长深谷幸司说。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8782 6.8709 -0.11%

中间价 6.8743 6.8456 -0.42%

成交额 182.33亿美元 119.58亿美元

日内波动幅度(pips) 155 日低6.881 日高6.8655

今年以来升贬幅度 1.04%

2005年汇改以来升贬幅度 20.33%

一年期美元/人民币掉期 1260

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8572 6.8521

一年期NDF 7.0995 7.097

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8765；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2956、6.0745和8.541。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）