人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。
“现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元），也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。
亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一个点位上。
交易员并认为，目前的人民币汇率双向宽幅波动格局料为监管层乐见，毕竟升值多了对中国经济也不好，监管层也不愿意大幅贬值，维持宽幅震荡“是大家都能接受的情形”，估计人民币兑美元汇率会在6.82-6.89之间的区间波动。但是如果市场形成“区间震荡”的一致预期，这个区间会越来越小。
美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。特朗普在接受路透专访时表示，虽然他并未兑现在就任首日宣布中国为汇率操纵国的竞选承诺，但他对中国操纵本币汇率的认定没有“退缩”。
中国大型投行--中金公司周五发布研报称，中国不满足美国现有的“汇率操纵”技术标准；美国政府可以更改技术标准，但将中国正式列为“汇率操纵国”的概率正在降低——更可能继续留在观察国名单上。同时，美国不会停止向中国施压，人民币贬值空间显着收缩。
全球汇市方面，美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8718 6.8774 0.08%
中间价 6.8655 6.8695 0.06%
成交额 201.01亿美元 183.65亿美元
日内波动幅度(pips) 133 日低6.8733 日高6.86
今年以来升贬幅度 1.13%
2005年汇改以来升贬幅度 20.44%
一年期美元/人民币掉期 1395
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8545 6.8477
一年期NDF 7.08 7.0815
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8704；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2758、6.0917和8.6306。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 李文科/孙琦子; 审校 曾祥进)
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