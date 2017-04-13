人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅

路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。

他们并表示，中国海关最新公布的一季度外贸进出口数据对汇市影响有限，预计美国总统的言论影响应不会太长，市场更关注美国经济表现和新政府刺激政策落实状况；外部环境转好有利于缓解人民币贬值预期，但短期料仍难现趋势性升贬走势。

“逢低购汇比较多，...总体仍在大的区间里，人民币大幅走升的条件并未出现，大幅贬值也不至于。”一外资行交易员称。

不过值得注意的是，虽然逢低购汇的力道不小，但中国宏观数据向好、中美利差在反弹，而且客盘远期结汇情绪上升等因素都在支撑人民币汇价，不过目前看还很难突破区间行情。

中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%，3月贸易顺差为239.25亿美元，大幅高于路透预估中值的顺差100亿美元。海关发言人称，外贸形势依然严峻复杂，初步判断二季度外贸进出口增幅很可能回落。

美国财政部发言人最新证实财政部主要贸易伙伴国外汇政策报告不会将中国列入汇率操控国，此前总统特朗普对华尔街日报发表了类似讲话。而中银香港(2388.HK)认为，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。

中国商务部稍早公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。商务部发言人孙继文称，中国从不追求贸易顺差，中美贸易不平衡归根结底是由两国经济结构、产业竞争力和国际产业分工决定的；中欧总体上利益平衡，并没有失衡。

特朗普“美元太强”一席话，美元全面下挫。全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四挫跌至两周低点，此前美国总统特朗普称美元过于强势，同时称他偏好利率维持在低档。

“特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元.”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示，“但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8825 6.8922 0.14%

中间价 6.8651 6.894 0.42%

成交额 249.7亿美元 251.76亿美元

日内波动幅度(pips) 119 日低6.8859 日高6.874

今年以来升贬幅度 0.97%

2005年汇改以来升贬幅度 20.25%

一年期美元/人民币掉期 1182

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8826 6.884

一年期NDF 7.0479 7.081

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）