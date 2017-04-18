人民币小幅收升 油盘未现自营尾盘结汇清头寸

路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。

他们并表示，月中实需购汇较多，大行盘中适度提供美元流动性；近期地缘局势紧张依旧，但对人民币的直接影响不大。另外缺乏波动也降低了对风险的对冲必要性，境内各个期限的美元/人民币平价期权隐含波动率持续下降。

“因为油没来，所以大家都把囤积的美元多头砸出来了。”一中资行交易员表示，“上个月油买了很多了，所以这个月大家都等，但可能油就不来了。”

亦有中资行交易员表示，目前市场对汇价的预期有所分化，做空美元的优势在于可以赚carry，所以自营盘都是两头做，而客盘结购汇基本均衡。而中国的市场仍是资金为王，谁资金量大，市场就随，所以暂无趋势性方向。

全球汇市方面，美元/日圆周二持稳，围绕美国汇率干预指控有可能指向日本的担忧，被美国财长努钦(Steven Mnuchin)支持长期强势美元的言论所抵消。

“市场强烈认为美国或许会就操纵汇率方面向日本施压...”,瑞穗驻伦敦的对冲基金外汇销售主管Neil Jones表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8852 6.8876 0.03%

中间价 6.8849 6.8785 -0.09%

成交额 275.32亿美元 244.31亿美元

日内波动幅度(pips) 87 日低6.8915 日高6.8828

今年以来升贬幅度 0.93%

2005年汇改以来升贬幅度 20.21%

一年期美元/人民币掉期 1170

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8843 6.8793

一年期NDF 7.0676 7.062

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8887；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3378、6.315和8.6697。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）