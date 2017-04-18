人民币小幅收升 油盘未现自营尾盘结汇清头寸

中国长江证券大股东增持542万股 未来一年拟增持至少3,000万股
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。
他们并表示，月中实需购汇较多，大行盘中适度提供美元流动性；近期地缘局势紧张依旧，但对人民币的直接影响不大。另外缺乏波动也降低了对风险的对冲必要性，境内各个期限的美元/人民币平价期权隐含波动率持续下降。
“因为油没来，所以大家都把囤积的美元多头砸出来了。”一中资行交易员表示，“上个月油买了很多了，所以这个月大家都等，但可能油就不来了。”
亦有中资行交易员表示，目前市场对汇价的预期有所分化，做空美元的优势在于可以赚carry，所以自营盘都是两头做，而客盘结购汇基本均衡。而中国的市场仍是资金为王，谁资金量大，市场就随，所以暂无趋势性方向。
全球汇市方面，美元/日圆周二持稳，围绕美国汇率干预指控有可能指向日本的担忧，被美国财长努钦(Steven Mnuchin)支持长期强势美元的言论所抵消。
“市场强烈认为美国或许会就操纵汇率方面向日本施压...”,瑞穗驻伦敦的对冲基金外汇销售主管Neil Jones表示。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8852 6.8876 0.03%
中间价 6.8849 6.8785 -0.09%
成交额 275.32亿美元 244.31亿美元
日内波动幅度(pips) 87 日低6.8915 日高6.8828
今年以来升贬幅度 0.93%
2005年汇改以来升贬幅度 20.21%
一年期美元/人民币掉期 1170
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8843 6.8793
一年期NDF 7.0676 7.062
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8887；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3378、6.315和8.6697。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)
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路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。