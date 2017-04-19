人民币小幅收跌 午后油盘现身助推客盘购汇明显增加

路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。

他们并表示，近期美指连续走弱，在某种程度上缓和人民币贬值压力，当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，市场预期的分化也愈发明显。目前市场亦会关注本周法国大选，虽然出现明显超预期的可能性并不大。

“下午突然购汇特别强，发生了踩踏，可能随后央行紧急干预了一下。”一中资行交易员称。

另位中资行交易员亦表示，下午有油盘大量购汇，是今日客盘购汇增加的一个重要原因。

全球汇市方面，欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。

“目前的情况是市场继续排除美国再通胀交易的可能性，”法国兴业银行驻伦敦外汇分析师Alvin Tan说，“目前对于特朗普政府出台大规模财政刺激的怀疑加剧。”

法国民调显示，极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞和中间派候选人马克龙将在4月23日的第一轮投票中胜出，从而进入5月7日的决胜轮投票，但二者与保守派候选人菲永及极左翼候选人梅朗雄的支持率差距正在收窄。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8873 6.8852 -0.03%

中间价 6.8664 6.8849 0.27%

成交额 216.22亿美元 275.32亿美元

日内波动幅度(pips) 107 日低6.8877 日高6.877

今年以来升贬幅度 0.90%

2005年汇改以来升贬幅度 20.17%

一年期美元/人民币掉期 1223

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8832 6.8765

一年期NDF 7.0675 7.0645

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8862；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3809、6.3319和8.8272。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）