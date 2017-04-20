美指走低人民币小幅收升 实需购汇难撼监管维稳决心

新闻稿：穆迪将中国评级从Aa3下调至A1 展望从负面调整为稳定
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。
他们并表示，月中实需客盘购汇仍较多，大行适度提供美元流动性。而外管局最新公布的3月结售汇数据整体向好，结合近期监管放松管制举措，预计4月数据也或继续趋于平衡，资金外流压力有望进一步缓解，但数据对汇市影响不大。
“最近市场行情比较清淡，没有趋势性的交易机会。这几天就是因为英国提前大选，英镑大幅上行，欧元走高，美元就下来了。”一中资行交易员称，“今天人民币升了一点，就是因为欧元上美指下。”
另位中资行交易员表示，近期的实需还是蛮多，美元兑人民币6.89上方阻力还依然很明显。
中国外管局周四公布，3月银行结售汇逆差116亿美元，连续第21个月出现逆差，且3月逆差规模较上月扩大15%；一季度累计结售汇逆差409亿美元。分析师称，短期内跨境资金本流动形势有望继续稳中向好，但下半年压力可能有所加大。
全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四小跌，因欧元在法国总统大选首轮投票之前走强，而且英镑人气本周有所改善。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8835 6.8873 0.06%
中间价 6.8792 6.8664 -0.19%
成交额 226.81亿美元 216.22亿美元
日内波动幅度(pips) 99 日低6.8913 日高6.8814
今年以来升贬幅度 0.96%
2005年汇改以来升贬幅度 20.24%
一年期美元/人民币掉期 1217
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.881 6.8855
一年期NDF 7.064 7.0605
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8857；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.396、6.3283和8.8299。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/张喜良)
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