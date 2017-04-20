美指走低人民币小幅收升 实需购汇难撼监管维稳决心

路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。

他们并表示，月中实需客盘购汇仍较多，大行适度提供美元流动性。而外管局最新公布的3月结售汇数据整体向好，结合近期监管放松管制举措，预计4月数据也或继续趋于平衡，资金外流压力有望进一步缓解，但数据对汇市影响不大。

“最近市场行情比较清淡，没有趋势性的交易机会。这几天就是因为英国提前大选，英镑大幅上行，欧元走高，美元就下来了。”一中资行交易员称，“今天人民币升了一点，就是因为欧元上美指下。”

另位中资行交易员表示，近期的实需还是蛮多，美元兑人民币6.89上方阻力还依然很明显。

中国外管局周四公布，3月银行结售汇逆差116亿美元，连续第21个月出现逆差，且3月逆差规模较上月扩大15%；一季度累计结售汇逆差409亿美元。分析师称，短期内跨境资金本流动形势有望继续稳中向好，但下半年压力可能有所加大。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四小跌，因欧元在法国总统大选首轮投票之前走强，而且英镑人气本周有所改善。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8835 6.8873 0.06%

中间价 6.8792 6.8664 -0.19%

成交额 226.81亿美元 216.22亿美元

日内波动幅度(pips) 99 日低6.8913 日高6.8814

今年以来升贬幅度 0.96%

2005年汇改以来升贬幅度 20.24%

一年期美元/人民币掉期 1217

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.881 6.8855

一年期NDF 7.064 7.0605

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8857；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.396、6.3283和8.8299。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）