人民币续整理微收升 关注晚间美联储利率政策声明

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月3日 - 人民币兑美元即期周三延续整理微收升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹微弱，人民币贬值压力淡化，实需客盘结购汇相对均衡，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
他们并指出，由于近期银行间流动性整体紧张，美元/人民币短端掉期略有上升，并小幅推升长端掉期至1,300点附近，但预计续升空间有限；离岸一旦有做空人民币苗头，随即遭遇人民币资金利率和即期汇价双重上行的挤压，短期仍缺乏操作空间。
“今天flow比较均衡，市场上一度出现bid和offer平价的情况，成交量可能会上一点。”一中资行交易员称，“估计美联储大概率不加息，隔夜的美元多头可能会提前平头寸。”
另一外资行交易员也建议，现在这种横盘走势，要么做做量，要么就趁这段时间休息。
全球汇市方面，美元兑大多数主要货币周三小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。
“如果你去看现在市场的仓位情况，感觉好像是期望有最好的结果，但心理上又为一个不是那么正面的讯息作好准备。”瑞银财富管理分析师Geoffrey Yu指出。“最近的数据大概还不足以支撑任何过度的乐观或过度看多。”
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8917 6.8965 0.07%
中间价 6.8892 6.8956 0.09%
成交额 262.28亿美元 234.54亿美元
日内波动幅度(pips) 32 日低6.8944 日高6.8912
今年以来升贬幅度 0.84%
2005年汇改以来升贬幅度 20.09%
一年期美元/人民币掉期 1280
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.891 6.8895
一年期NDF 7.0875 7.0955
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8936；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5281、6.1534和8.9063。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。