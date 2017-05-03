人民币续整理微收升 关注晚间美联储利率政策声明

路透上海/北京5月3日 - 人民币兑美元即期周三延续整理微收升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹微弱，人民币贬值压力淡化，实需客盘结购汇相对均衡，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。

他们并指出，由于近期银行间流动性整体紧张，美元/人民币短端掉期略有上升，并小幅推升长端掉期至1,300点附近，但预计续升空间有限；离岸一旦有做空人民币苗头，随即遭遇人民币资金利率和即期汇价双重上行的挤压，短期仍缺乏操作空间。

“今天flow比较均衡，市场上一度出现bid和offer平价的情况，成交量可能会上一点。”一中资行交易员称，“估计美联储大概率不加息，隔夜的美元多头可能会提前平头寸。”

另一外资行交易员也建议，现在这种横盘走势，要么做做量，要么就趁这段时间休息。

全球汇市方面，美元兑大多数主要货币周三小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。

“如果你去看现在市场的仓位情况，感觉好像是期望有最好的结果，但心理上又为一个不是那么正面的讯息作好准备。”瑞银财富管理分析师Geoffrey Yu指出。“最近的数据大概还不足以支撑任何过度的乐观或过度看多。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8917 6.8965 0.07%

中间价 6.8892 6.8956 0.09%

成交额 262.28亿美元 234.54亿美元

日内波动幅度(pips) 32 日低6.8944 日高6.8912

今年以来升贬幅度 0.84%

2005年汇改以来升贬幅度 20.09%

一年期美元/人民币掉期 1280

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.891 6.8895

一年期NDF 7.0875 7.0955

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8936；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5281、6.1534和8.9063。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）