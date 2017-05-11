人民币续微收涨 贬值预期略升但短期仍无方向

路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。

他们并指出，美联储6月加息预期小幅施压人民币，显示人民币贬值预期的风险逆转指标小幅回升；但各方也比较理解监管的维稳意图，不会刻意测试监管底线，除非美元明显转强，预计人民币汇价不太可能跌破前期6.92元附近波动区间底部。

“进入二季度实需购汇还是蛮多的，大行干预还是有一点，不过不明显，央行还是更倾向用中间价、流动性等手段控制市场；贬值预期也是在的，只不过节奏慢一点。”一中资行交易员称，“现在市场的预期已经有分化了，估计今年合适的汇率在6.95附近。”

亦有中资行交易员表示，在6.9050附近有客盘结汇，再说近期监管对中间价也给了“指导意见”，自营也不愿意在这个地方建多头，短期基本就这样；如果人民币走升，到6.89估计都有人抢着购汇。

全球汇市方面，日圆、美元及欧元都在窄幅区间波动，美元亚洲盘中兑日圆升至八周高点之后小幅回落。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9035 6.904 0.01%

中间价 6.9051 6.9066 0.02%

成交额 232.97亿美元 281.62亿美元

日内波动幅度(pips) 50 日低6.907 日高6.902

今年以来升贬幅度 0.67%

2005年汇改以来升贬幅度 19.89%

一年期美元/人民币掉期 1267

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9067 6.9126

一年期NDF 7.0979 7.115

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9032；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5114、6.0505和8.9316。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）