大行结汇助人民币收升0.3%至逾三个月新高 关注监管指引

路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。

他们指出，早盘在临近11点人民币突然跳涨，先是大行出手结汇，然后市场跟盘不断，推动人民币汇价大幅走升向中间价回归；离岸CNH随后也出现上涨，最高升至6.8560的两个月新高，两地价差倒挂有所收窄。

“几乎肯定是监管层意志，大行先砸了一波（美元），然后市场像滚雪球一样往下砸。”一中资行交易员称。

他并称，客盘还是以购汇为主，但整体市场情绪并不稳定，大行出手后，跟盘比较大，未来走势主要看监管指引。

“早上还是比较坚挺的市场，因为最近妈妈（央行）一直都没大动作，大家都还是愿意拿美元。现在就不太好说了，市场情绪肯定有波动。”另一中资行交易员称。

交易员并称，今日人民币走升很可能只是一个开始，美元指数走弱，G7(七国集团)货币的走势也很配合，人民币有阶段性升值的基础，这两天主要关注监管层动作，是否有持续引导升值的意向。

中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。

全球汇市方面，美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，打压投资者对美元买盘兴趣；欧元朝着六个半月高点逐步回升。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8678 6.8909 0.34%

中间价 6.8695 6.8758 0.09%

成交额 320.62亿美元 232.93亿美元

日内波动幅度(pips) 229 日低6.8884 日高6.8655

今年以来升贬幅度 1.19%

2005年汇改以来升贬幅度 20.51%

一年期美元/人民币掉期 1199

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8609 6.8738

一年期NDF 7.0475 7.0603

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8693；人民币兑欧元、日圆、和英镑15点的参考汇率为7.7181、6.1506和8.9226。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）