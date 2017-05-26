人民币续创逾三个月收盘新高 中间价机制调整加深稳定预期

路透上海/北京5月26日 - 人民币兑美元即期周五续创逾三个月收盘新高，中间价则微跌。交易员称，昨日人民币大涨已影响市场预期，日内客盘购汇较多，大行则大量释放美元流动性，且当前美元指数处于相对企稳阶段，多空拉锯较为明显。今日外汇市场自律机制确认人民币中间价模型将调整，这将增加市场对汇率稳定的预期。

他们并指出，近期离岸CNH表现抢眼，盘中汇价亦刷新逾三个半月高点，且高于在岸汇价近200点，这亦助力人民币淡化贬值压力；另外今早离岸人民币同业拆息短期限利率大幅上行，加剧离岸CNH空头紧张情绪。

“今天的汇率被央妈控制住了。”一中资行交易员称，“客盘一直在买（美元），大行一直在压价格，不过出的量没有昨天多。”

亦有中资行交易员表示，此次中间价模型调整会降低汇率弹性，市场预计汇率会更加稳定，“大家觉得汇率更动不了了。”

中国外汇市场自律机制汇率工作组周五称，近日考虑在人民币对美元汇率中间价报价模型中引入逆周期因子，模型参数由各报价行根据对宏观经济和外汇市场形势的判断自行设定。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率明显上升。其中周四已涨139个基点的隔夜今日续升359个基点至7.75650%，创1月9日来新高；一周期HIBOR亦大涨247个基点至7.90767%。

全球汇市方面，英镑周五下跌至两周低位，此前民调显示英国保守党支持率领先工党的幅度收窄，而油价反弹后大宗商品相关货币小幅走高。日圆兑美元涨至三日高点，欧元兑美元亦小幅走高。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.861 6.8678 0.10%

中间价 6.8698 6.8695 0.00%

成交额 232.51亿美元 320.62亿美元

日内波动幅度(pips) 156 日低6.8649 日高6.8493

今年以来升贬幅度 1.29%

2005年汇改以来升贬幅度 20.63%

一年期美元/人民币掉期 1133

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8346 6.8511

一年期NDF 7.032 7.0403

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.857；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6898、6.1625和8.8275。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）